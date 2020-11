Hoe de man die alles won aan die ene nederlaag herinnerd zal worden

Roglic slaat dubbelslag in tijdrit met loodzwaar slot, Poels behoudt plek in klassement

18:11 Primoz Roglic heeft in de dertiende etappe van de Ronde van Spanje een dubbelslag geslagen. De kopman van Jumbo-Visma was in de tijdrit van 33,7 kilometer, met finish op een loeisteil klimmetje van bijna twee kilometer, de snelste en reed Richard Carapaz uit de rode leiderstrui. Wout Poels reed een sterke rit tegen de klok en behield zijn zesde plaats in het algemeen klassement.