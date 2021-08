Jakobsen voor tweede keer net geklopt door Philipsen in razend spannende sprint

Drie Spanjaarden wisten in het begin van de ruim 184 kilometer lange etappe van Tarancón naar Albacete weg te rijden uit het peloton. Op 15 kilometer van de finish werd Oier Lazkano (Caja Rural) als laatste vroege vluchter ingerekend door het peloton. Daar heerste enige onrust vanwege de kans op stevige wind, maar waaierspektakel bleef uit in de slotfase.



En dus eindigde voor de derde keer deze Vuelta een etappe in een massasprint. De eerste, op dag twee, was een prooi voor Philipsen en werd Jakobsen tweede. Gisteren, in de vierde etappe, won Jakobsen en kwam Philipsen er niet aan te pas. Bij het derde duel was Philipsen na een rommelige sprint de snelste. Jakobsen kwam in de slotkilometer iets te ver van achter te zitten en kon dat verschil niet meer goed maken ten opzichte van zijn Belgische concurrent.



Philipsen prees zijn team dat hem in de laatste vijf kilometer goed had geholpen. ,,We waren er allemaal in de laatste kilometers. We rijden nog niet zo lang samen, maar het is ongelofelijk wat de renners allemaal voor elkaar doen en dat we het zo kunnen afmaken.” De Belg neemt de groene trui van het puntenklassement weer over van Jakobsen.