Joop Zoetemelk brengt rode leiderstrui Vuelta naar Utrecht: ‘Het was eervol’

In Breda en Utrecht is 100 dagen voor de start van de Vuelta een speciale rode trui gepresenteerd. Joop Zoetemelk, Nederlands laatste winnaar van de Ronde van Spanje, overhandigde die leiderstrui donderdagavond aan burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.

De Vuelta begint op 19 augustus in Utrecht met een ploegentijdrit. Daarna volgt een etappe van Den Bosch naar Utrecht en een met start en finish in Breda. Na een rustdag gaat de Ronde van Spanje dan verder in Vitoria-Gasteiz in Baskenland, in het noorden van Spanje.

In Breda werd de trui gepresenteerd, waarna hij met een fietstocht via Den Bosch naar Utrecht werd gebracht, het laatste stuk onder aanvoering van Zoetemelk. ,,Het was eervol om het peloton aan te mogen voeren en deze speciale trui te kunnen overhandigen”, zei de winnaar van de Vuelta (1979) en de Tour (1980).

De trui met kenmerken van de betrokken steden en provincies zal gedragen worden door de leider van het algemeen klassement op Nederlandse bodem. Het is volgens de organisatie voor het eerst in de historie van het wielrennen dat er speciaal voor een gastland een eigen leiderstrui wordt ontworpen en gebruikt.

,,Het duurt nog even voordat La Vuelta Holanda van start gaat, maar de activiteiten beginnen nu al”, zei Dijksma in aanwezigheid van Vuelta-directeur Javier Guillén. ,,La Vuelta leeft in Utrecht, Noord-Brabant en in het hele land en dat is te merken. Laten we met zijn allen genieten van de aanloop naar dit iconische evenement.”

Guillén sprak van ‘een voorproefje, waarin alles samenkomt wat Nederland zo geschikt maakt voor een evenement als La Vuelta; schitterende fietsomgevingen, fietsers van alle leeftijden en enthousiasme’. ,,Ik kan niet wachten tot we eindelijk van start kunnen”, zei hij.