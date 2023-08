Jumbo-Visma deelt eerste tik uit in Vuelta: Remco Evenepoel verliest leiderstrui na aanval Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, ritzege Sepp Kuss

Roglic en Vingegaard genieten

,,Dit is goed, hé”, grijnsde Roglic na de streep. ,,Dit is te gek. Supergoed. We wonnen, we namen tijd terug. Meer mochten we niet verwachten. Hier gaan we van genieten. Vandaag had ik een beetje betere benen. Maar het is nog een lange weg te gaan, hé.”