Kämna trekt aan langste eind in rommelige slotfase Vuelta, Roglic pakt tijd terug op Evenepoel

De klassementsrenners geloofden het wel, toen ze op twee kilometer voor de top van de slotklim het naar voren gehaalde meetpunt bereikten. De laatste fase van de slotklim was door hevige regenval in de loop van zondagmiddag in een modderbende veranderd, waardoor de organisatie het niet veilig achtte daar volledig te koersen. Ook waren er geen bonificatieseconden te verdienen op de eindstreep.



Op de natte flanken van de slotklim was Kämna van Bora-hansgrohe de sterkste. Hij sprong op een kilometer of vier van de top weg uit het groepje vluchters. Matteo Sobrero ging nog wel in de achtervolging maar kon de Duitser niet bijhouden. Kämna bereikte solo de ‘gewone’ eindstreep bovenop de Alto de Caravaca de la Cruz en heeft met zijn ritzege nu in alle drie de grote koersen een etappe gewonnen. In 2020 triomfeerde hij in de zestiende rit van de Tour en vorig jaar was hij de beste in de vierde rit van de Giro.