LIVE | Grote klimwerk begint in sleutelrit naar Angliru

Roglic houdt rode trui Dumoulin zegt klassement vaarwel in tweede etappe, Soler bekroont werk van Movistar

21 oktober Tom Dumoulin kan een goed klassement in de Vuelta vergeten. De Nederlander van Jumbo-Visma moest de groep favorieten al vroeg in de finale van de tweede etappe laten rijden en verloor meer dan 8 minuten. De rit werd gewonnen door Marc Soler, die het werk van zijn Movistar-ploeg bekroonde. De rode trui van Primoz Roglic kwam niet in gevaar.