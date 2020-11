LIVE | Kopgroep met sterke renners krijgt eindelijk de ruimte van het peloton

Vuelta Roglic als leider zwaar weekend in: ‘Hoop dat het leuk wordt om naar te kijken’

30 oktober Primoz Roglic pakte in de tiende rit naar Suances alweer zijn derde ritzege in deze Ronde van Spanje en nam de leiderstrui weer over van Richard Carapaz. Het is alweer de tiende overwinning in dit verkorte seizoen voor de Sloveen. ,,Opnieuw geweldig. Ik ben superblij”, zei de kopman van Jumbo-Visma. ,,Het is nooit gemakkelijk om te winnen, maar ik had de goede benen ervoor.”