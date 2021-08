LIVE | Lastige finale met loeisteile slotklim, herovert Roglic de rode trui?

Roglic verliest rode trui en ziet eerste Ineos-concurrent wegvallen: ‘Staan precies waar we willen staan’

17 augustus Het grote klassementsgevecht bleef uit op eerste aankomst bergop in de Vuelta. Toch kon Primoz Roglic zich gelukkig prijzen. Richard Carapaz, een van de troeven van Ineos, kwam in de verdrukking. En voorlopig is de kopman van Jumbo-Visma verlost van de ballast die bij de rode trui hoort.