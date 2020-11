LIVE | Spaanse formatie Burgos-BH met drie man vooraan in heuvelrit

Arensman zesde: ‘Aan het einde explodeer­den mijn benen’

4 november Voor de vierde keer in deze Ronde van Spanje mengde de 20-jarige Thymen Arensman zich voorin bij een etappe. De Nederlander van Team Sunweb eindigde in de veertiende etappe op de zesde plaats en reed de hele dag in de kopgroep. Arensman is tevreden met zijn prestaties tijdens zijn debuut in een grote wielerronde. ,,Het is mijn eerste grote ronde en ik ben heel blij met hoe het nu gaat”, aldus Arensman.