LIVE | Van Baarle en Arensman mee met sterke vlucht, Roglic weer in rode trui

Poels zesde Roglic verslaat Carapaz in een recht­streeks duel op Alto de Moncalvil­lo

28 oktober Primoz Roglic heeft de achtste etappe in de Vuelta a España gewonnen. Op de Alto de Moncalvillo was hij in een rechtstreeks duel klassementsleider Richard Carapaz de baas. Carapaz finishte op dertien seconden achterstand, maar blijft leider. Wout Poels kwam als zesde boven en stijgt naar de tiende plek in het klassement.