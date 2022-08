LIVE Vuelta | Dylan van Baarle strijdt op steile slotklim om dagzege, houdt Remco Evenepoel stand?

‘Reus’ Daan Hoole maakt op aandringen van Mads Pedersen debuut in grote ronde

In zijn eerste volledige jaar als wielerprof debuteert Daan Hoole meteen in een grote ronde. De 23-jarige renner uit Zuidland maakte de afgelopen maanden indruk op ploegleiding en collega’s en is een van de acht renners waarmee Trek-Segafredo vrijdag in Utrecht aan de Ronde van Spanje begint.

18 augustus