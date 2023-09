LIVE Vuelta | Julius van den Berg voegt zich bij kleine kopgroep in Noord-Spanje

Met het nieuws van het zware ongeval van Nathan Van Hooydonck in het achterhoofd begint het peloton in Liencres Playa aan de slotweek in de Vuelta. Met 120,1 kilometer voor de boeg vandaag geen extreem lange etappe, maar in de enorm steile slotklim zullen we de klassementsrenners ongetwijfeld aan het werk gaan zien. De etappe start om 14.40 uur, de finish is omstreeks 17.30 uur. Volg de rit in ons liveblog!