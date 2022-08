LIVE Vuelta | Jum­bo-Vis­ma op jacht naar snelste tijd van BikeExchange in Utrecht

Om 18.30 uur ging Team Burgos-BH van start in Utrecht en was de Vuelta officieel begonnen. De start en de finish van de ploegentijdrit zijn bij de Jaarbeurs en de lengte van het vlakke parcours is 23,3 kilometer. Genoeg ruimte dus voor Jumbo-Visma om met topfavoriet Primoz Roglic alvast het verschil te maken. De Nederlandse ploeg is vandaag als laatste aan de beurt om 19.58 uur. Volg hier alle updates in ons liveblog.