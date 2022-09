LIVE Vuelta | Thymen Arensman in kopgroep in koninginnenrit, Wilco Kelderman terug na val

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022 | Evenepoel ondanks mindere dag nog comforta­bel in rode trui

Na veertien etappes in de Vuelta a España is er nog weinig aan de hand voor Remco Evenepoel. De Belg kende op de Sierra de La Pandera een mindere dag, maar leidt nog altijd met ruime voorsprong in het algemeen klassement. Bekijk hier alle klassementen en wat de renners nog te wachten staat.

3 september