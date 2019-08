LIVE | Wie pakt de eerste leiderstrui van deze Vuelta?

Quintana: Roglic is de topfavo­riet in deze Vuelta

23 augustus Nairo Quintana won de Vuelta in 2016 en start als kopman voor Movistar in deze editie. Hij noemt zichzelf geen favoriet, maar legt de druk bij Primoz Roglic. ,,Hij is een heel compleet renner", zei de Colombiaan op het persmoment van de Vuelta. ,,Voor mij is hij de topfavoriet."