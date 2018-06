Provincie Utrecht geeft groen licht voor start Ronde van Spanje, eerste etappe start in Breda

De kans is groot dat de Ronde van Spanje in 2020 in Utrecht start. De provincie Utrecht gaf vanavond groen licht voor een financiële bijdrage aan het wielerevenement. En de organisatie van de ronde laat weten ‘optimistisch’ te zijn over de kansen van een start in Utrecht.

De komst van de Ronde van Spanje (‘Vuelta’) stond de afgelopen tijd op losse schroeven, omdat het CDA en GroenLinks in de provincie twijfels hadden over de investering van 2,1 miljoen euro. Zij wilden dat de provincie ook op lange termijn zou profiteren van het wielerevenement.

Zo zou er geld uitgetrokken moeten worden voor extra fietsverbindingen. Daarnaast wilden de partijen dat de leefbaarheid in kleine dorpen zou worden verbeterd. Ook zouden leerlingen uit het vmbo en mbo tijdens de start van de Vuelta stages en werkervaring moeten kunnen opdoen.

Meerderheid

Het provinciebestuur zegde toe deze voorstellen mee te nemen in het uiteindelijke plan. Daarop ging een meerderheid van Provinciale Staten akkoord om 2,1 miljoen euro te reserveren voor de start van de Ronde van Spanje.

In totaal kosten de vier dagen Vuelta in Utrecht en Noord-Brabant 14,9 miljoen euro. Ruim zes miljoen komt van provincies en gemeenten. Volgens Cor Jansen, als voorzitter van het Business Peloton Utrecht de drijvende kracht achter de Vuelta-lobby, is met de investering van de provincie Utrecht nu al het benodigde geld binnen. ,,We kunnen nu echt het gesprek met de Vuelta-organisatie aangaan. Ik ben dan ook hartstikke blij met deze stap.”

Toewijzen

Daarmee is de komst van de Vuelta naar Nederland is overigens nog geen gelopen koers. De organisatie van de Spaanse wielerwedstrijd moet de start nog officieel toewijzen. Naar verluidt heeft de Noord-Spaanse stad Burgos óók interesse in het evenement. Jansen is desalniettemin hoopvol gestemd. ,,Het is onze stellige overtuiging dat wij met stip op één staan.”

De Vuelta-directie hakt deze zomer definitief de knoop door. Aan het AD laat Vuelta-directeur Javier Guillén weten ‘optimistisch’ te zijn over een start in Utrecht. ,,Maar,'' zegt hij ook. ,,Er is nog niets definitief besloten.''

Als de Vuelta in 2020 hier start dan is de ploegenpresentatie op donderdag 20 augustus in Utrecht. De ploegentijdrit is op vrijdagavond 21 augustus in Utrecht. De eerste etappe op zaterdag 22 augustus gaat van Breda naar Utrecht, deels door de provincie Utrecht.

Impuls