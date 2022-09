Remco Evenepoel kan eindzege Vuelta bijna niet meer ontgaan, Thymen Arensman maakt opnieuw indruk

Derde succes CarapazRemco Evenepoel heeft de eindzege in de Vuelta vrijwel binnen. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl verdedigde de rode leiderstrui met succes in de twintigste etappe, een bergrit met onderweg vijf beklimmingen. Bergkoning Richard Carapaz boekte zijn derde dagsucces van deze Ronde van Spanje. Thymen Arensman kwam als tweede over de finish.

Morgen is de slotrit in Madrid. Arensman is de nummer zes van het algemeen klassement. De 22-jarige Nederlander won al de koninginnerit naar Sierra Nevada.

De twintigste etappe ging over 181 kilometer van Moralzarzal naar Puerto de Navacerrada. Robert Gesink, donderdag nog in de slotkilometer bijgehaald door Evenepoel en zijn naaste belager Enric Mas, nestelde zich in de vroege vlucht, samen met onder andere Carapaz, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Louis Meintjes en Sergio Higuita.

Onderweg stelde Carapaz de bergtrui veilig. De olympisch kampioen uit Ecuador ging op de laatste beklimming, de Puerto de Cotos, in de aanval en kreeg Higuita mee. Maar in de achtergrond naderde de groep met favorieten. Daar bleef een aanval van Mas uit. De Spanjaard nam genoegen met plaats twee in het algemeen klassement, nadat een berg eerder al bleek dat Evenepoel vlot volgde na een versnelling.



Vlak voor de top van de Puerto de Cotos ging Carapaz solo verder. In de relatief vlakke laatste zes kilometer hield Carapaz stand, al kwam Arensman, die was weggereden uit de groep met favorieten, nog in de buurt. De Nederlander strandde op acht tellen van de dagwinnaar. Vlak daarachter kwam Evenepoel juichend over de finish. De Belg kan zijn eerste eindzege in een grote ronde bijna niet meer ontgaan met alleen de vlakke slotrit nog in het vooruitzicht.

België heeft weer groterondewinnaar

België moest 44 jaar wachten op een winnaar van een grote ronde. Johan De Muynck pakte in 1978 de eindzege in de Giro d’Italia. Evenepoel staat al jaren te boek als een supertalent. Zo sloeg hij sloeg de beloftecategorie over.



Bij de profs boekte Evenepoel eerder al enkele fraaie zeges. Hij won in 2019 en dit jaar de Clásica San Sebástian. Dit seizoen was hij ook al de beste in de topklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Deze Ronde van Spanje won Evenepoel twee etappes.

Volledig scherm Richard Carapaz viert zijn derde dagsucces. © AFP

Evenepoel beleeft ‘mooiste dag’ van leven Evenepoel beleefde naar eigen zeggen de mooiste dag van zijn leven. De 22-jarige kopman van Quick-Step Alpha Vinyl gaat zondagavond in Madrid worden gehuldigd als eindwinnaar. ,,Ik was vanochtend heel gestrest, ik heb ook niet veel geslapen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren”, zei Evenepoel, die na de finish minutenlang huilde. Het waren tranen van vreugde én opluchting. ,,Het was een superzware etappe. Maar nu ben ik superblij dat ik de Vuelta heb gewonnen.”



De Belg zei voor de start dat dit de belangrijkste dag van zijn leven was. ,,En het is de mooiste dag geworden. Het is sowieso een geweldig jaar. Ik heb met Luik-Bastenaken-Luik een ‘monument’ gewonnen en voor de tweede keer de Clásica San Sebastián. In de Vuelta won ik twee etappes en ik ga het eindklassement winnen. En in de winter ga ik ook nog trouwen. Ik kan me geen mooier jaar wensen.” Volledig scherm Remco Evenepoel na de finish. © BELGA

