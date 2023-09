Remco Evenepoel vloekt en tiert na Vuelta-finish: ‘Het was voor de rit? Verdomme!’

Met die woorden was meteen duidelijk dat Evenepoel totaal niet in de gaten had dat hij nipt naast een tweede ritzege in deze Vuelta had gegrepen. Nadien ging zijn blik op oneindig en hing hij even over de dranghekken om alles te laten bezinken. Ontgoocheling troef.

Even later gaf Evenepoel meer tekst en uitleg: ,,Ik dacht dat de vlucht nog weg was. Dat is de reden waarom ik me zo ‘lullig’ in het wiel van Roglic zette. Ik probeerde hem geen ruimte te geven”, zei de Belgische kampioen, nog steeds zeer ontgoocheld. ,,Pas toen ik over de meet bolde, had ik door dat er nog niemand eerder binnen was gekomen. Het is gewoon stom, het had een mooie tweede ritzege in een paar dagen tijd kunnen zijn. Én het ging ook om een paar bonificatieseconden.”