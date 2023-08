Remco Evenepoel wint etappe en pakt rode trui in Vuelta, maar botst na finish hard op vrouw

Met videoRemco Evenepoel heeft een eerste slag geslagen in de Vuelta. Hij won de eerste etappe met finish bergop in een groepje met vrijwel alle favorieten. De Belg pakt de rode leiderstrui, maar kwam na de finish ook hard ten val na een botsing met een vrouw. Op het eerste oog heeft hij geen zware verwondingen.

Het machtsvertoon van zijn sprint is groot. Remco Evenepoel, dé grote uitdager van de Jumbo-kopmannen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, wint het sprintje bergop met de groep favorieten in Andorra. Zie het als een eerste tikje in een strijd die nog een kleine drie weken voort zal duren. Van de grote favorieten voor de eindzege verloor alleen Ineos-kopman Geraint Thomas tijd.

De Brit kwam op 47 seconden binnen van de Belgisch kampioen. Tourwinnaar Jonas Vingegaard werd achter Evenepoel tweede. Juan Ayuso, het grote Spaanse rondetalent was op een derde plek nog net sneller dan Primoz Roglic. De Nederlander Thymen Arensman, ploeggenoot van Thomas, verloor 21 seconden.

Bekijk het fragment van de crash hier:

De eerste twee etappes in Barcelona vielen letterlijk in het water met een levensgevaarlijke ploegentijdrit door de natte en later zelfs donkere straten van de hoofdstad van Catalonië. Doordat, opnieuw door het slechte weer en na aandringen van de renners, de finale in de tweede etappe niet meetelde voor het klassement, ging het alleen nog maar over randzaken.

Tot de aankomst in Andorra dus. Op de derde dag van deze ronde was het al direct klimmen geblazen met een finish in Arinsal in het kleine bergstaatje. De beslissing viel pas in de laatste meters toen het selecte groepje sprintte voor de overwinning. Evenepoel kwam juichend over de streep, maar botste daarna op één van de journalisten in de zone na de finish.

Geen zware verwondingen

Op het eerste gezicht heeft hij geen zware verwondingen. Hij bloedde aan de zijkant van zijn gezicht. ,,Ik word er een beetje gek van. De derde dag op rij gaat het om veiligheid. De mensen stonden al op 50 meter van de finish op de weg. Maar ik ben heel blij met deze zege. Ik ga hier van genieten. Het laat zien dat ik klaar ben voor de komende weken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vuelta-spel

Maak de Ronde van Spanje nog spannender en speel mee met ons wielerspel. Doe hier mee!

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Evenepoel wint en pakt rode trui! Nog 2 kilometer Hergroepering voorin, nu ook Kämna is ingerekend. Kuss en Soler wagen een poging om weg te rijden Nog 3 kilometer Daar gaat Kämna weer! De Duitser van BORA-Hansgrohe rijdt weg bij Caruso, die ditmaal het tempo niet lijkt bij te kunnen benen. Niet veel later wordt Caruso dan ook ingerekend door het peloton. Nog 5 kilometer Kämna reed even weg bij Caruso, maar is inmiddels weer ingerekend. Het lijkt erop dat deze twee renners het gaan uitvechten wie de etappe gaat winnen. Nog 7 kilometer De aanval van Kelderman was van korte duur, want de kopgroep komt niet in zicht. Twee mannen rijden momenteel samen vooraan: Damiano Caruso en Lennard Kämna hebben een gat van zo'n veertig seconden. Nog 23 kilometer Bardet plaatst een aanval en gaat vanuit het peloton op jacht naar de kopgroep. De Fransman rijdt weg en Wilco Kelderman springt mee. De achterstand van de twee bedraagt ruim anderhalve minuut. Nog 29 kilometer Het is koers! Nu de kopgroep aan de Coll d’Ordino is begonnen, valt deze langzaam uiteen. Meerdere renners proberen een aanval te plaatsen en te ontsnappen. Nog 32 kilometer Overigens pakte Andrea Vendrame zojuist de volle buit bij de tussensprint in Andorra la Vella. De Italiaan van AG2R-Citroën kwam als eerste over de streep en pakte twintig punten voor het klassement.

Nog 35 km Langzaam slinkt de voorsprong van de kopgroep op het peloton. Het verschil bedraagt met nog 35 kilometer tot de streep zo'n tweeënhalve minuut. De kopgroep maakt zich intussen op voor de Coll d’Ordino, de eerste serieuze beklimming van de dag. Nog 67 km Het peloton maakt voorlopig geen vaart om de groep avonturiers in te rekenen. Het verschil bedraagt op dit moment nog een kleine vier minuten. Nog 95 km Mathis Le Berre (Arkea-Samsic) en Jose Manuel Diaz (Burgos-BH) hebben zich bij de koplopers gevoegd. De vlucht van de dag lijkt gevormd, want de voorsprong is opgelopen tot ruim 5 minuten. Nog 115 km Eindelijk hebben we een eerste kopgroep. Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) rijdt weg en krijgt eerst het gezelschap van twee renners - Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek) en Pierre Latour (TotalEnergies) - en dan komen nog eens zes renners aansluiten. Hun namen: Damiano Caruso, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) en Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA). In totaal negen renners vooraan dus. Nog 137 km Meerdere renners proberen weg te komen, maar niemand slaagt erin om echt een gat te slaan. Het is een zware klus om vandaag in de goede vlucht te zitten. Om 13.20 uur trekt het peloton zich in Suria op gang voor het geneutraliseerde deel van de etappe. Een kwartiertje later gaat de vlag omlaag en mag er aangevallen worden. Welkom! Goedemiddag en welkom in ons liveblog van de derde etappe in de Ronde van Spanje. Na twee kletsnatte dagen in Catalonië rijdt het peloton vandaag Andorra binnen. In de finale liggen met de Coll 'Ordino en de klim naar Arinsal twee beklimmingen van eerste categorie te wachten, de aankomst ligt bergop. Krijgen we een eerste keer strijd tussen de klassementsmannen? Volg het hier!



Bekijk hier het rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.