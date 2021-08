Ritzege voor Bardet, Roglic niet onder de indruk van aanval Lopez, Carapaz stapt af

Tweede plaats in eerste massa­sprint Vuelta geeft Jakobsen wéér wat extra vertrouwen: ‘Er komen nog meer kansen’

15 augustus Fabio Jakobsen was in Burgos heel dicht bij de zege in de tweede etappe van de Vuelta a España. Het zorgde voor nóg meer overtuiging bij de sprinter, waar hij zijn vertrouwen voorafgaand aan de race nog met enige voorzichtigheid uitsprak.