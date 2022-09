Robert Gesink zorgt bijna voor enorme stunt in Vuelta, maar Remco Evenepoel is hem nipt te snel af

Hij kreeg de rode leiderstrui al in Utrecht 'cadeau’, een eerbetoon aan zijn prachtige carrière, maar vandaag kon hij écht de kroon op zijn werk zetten. Uit een kopgroep van veertig man wist de Nederlander van Jumbo-Visma bijna te winnen op Alto de Piornal, maar pas in de laatste meters viel die droom in duizend stukjes.

Gesink was in een enerverende etappe samen met veertig andere renners weggereden. Jumbo-Visma was, bij het wegvallen van Primoz Roglic, goed vertegenwoordigd in de kopgroep. Naast Gesink zaten ook Mike Teunissen en Sam Oomen mee. Het was Gesink die het langst vooruit wist te blijven en op de eerste beklimming van Alto de Piornal samen met Richard Carapaz, Thibaut Pinot, Elie Gesbert, Hugh Carthy en Sergio Higuita de top passeerde.