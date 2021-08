Roglic verliest rode trui en ziet eerste Ineos-concurrent wegvallen: ‘Staan precies waar we willen staan’

Door Daan Hakkenberg



De beklimming van de Picón Blanco is pas halverwege als het spel ‘Wie van de Drie’ om het kopmanschap bij Ineos al een eerste verliezer kent. Deze Vuelta is de Britste miljoenenploeg, net als in de Tour de France, met meerdere kopmannen gestart. Na drie weken door Frankrijk was Richard Carapaz de enige van het sterrenensemble die overeind bleef. Nu is hij in de eerste bergetappe de eerste die het onderspit delft. Na zijn derde plek in de Tour en goud in de olympische wegrit blijkt de topvorm van de 28-jarige Ecuadoraan ook een uiterste houdbaarheidsdatum te hebben.