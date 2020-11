Roglic weer stap dichter bij eindzege: ‘Ben blij dat het achter de rug is’

Niet alleen de afstand van 230,8 kilometer maakte de vijftiende rit zwaar, ook de weersomstandigheden hielpen niet mee. Vooral in de finale van de etappe regende het hard en stond de wind fel tegen. ,,De weersomstandigheden waren heel slecht. Ik ben echt blij dat het achter de rug is, want het was een zware dag in het zadel. Ik ben blij dat het achter de rug is.”

Jumbo-Visma was vandaag amper op kop van het peloton te vinden. Vooral NTT, Trek-Segafredo en Bora-hansgrohe stopten veel moeite in de achtervolging op de kopgroep. ,,Of ik ervan kon genieten dat andere ploegen op kop reden? Nee, dat niet. Ik weet überhaupt niet of ik vandaag wel kon genieten. Het was echt afzien.”



Mede door de slechts weersomstandigheden werden de tijden op drie kilometer van het einde geklokt. ,,Dat was een verstandige beslissing", zegt de klassementsleider. ,,We moeten niet meer risico nemen dan nodig is.”