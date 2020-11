Sprinters die bergen overleefd hebben krijgen in Madrid laatste kans

Pas drie keer eindigde een rit in deze Vuelta in een massasprint. Sam Bennett, Pascal Ackermann en Jasper Philipsen wonnen alle drie één keer. In Madrid kan één van hen zich tot sprintkoning van de Ronde van Spanje kronen. Want een massasprint na zo'n 140 kilometer van Hipódromo de la Zarzuela naar Madrid lijkt bijna een zekerheidje.

Vorig jaar won Fabio Jakobsen in het tenue van Deceuninck-Quick Step de slotrit. De Nederlander is dit seizoen uitgeschakeld na een hevige crash met Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen en Bennett zal graag zijn ploeggenoot een hart onder de riem steken door Jakobsen op te volgen als winnaar in Madrid. Het zou ook de honderdste ritzege van Quick Step zijn in een grote ronde.



Bennett is topfavoriet, maar met de eerder genoemde ritwinnaars Ackermann en Philipsen zijn er genoeg uitdagers. En wat te denken van snelle mannen als Magnus Cort (winnaar vrijdag), Jon Aberasturi en Max Kanter?



Nog 140 kilometer scheidt de renners van het einde van de Vuelta en eigenlijk hoeven we de eerste honderd kilometer niet eens mee te rekenen, want dan zullen de renners vooral vieren dat de finish nu echt in zicht is. Een massasprint aan het einde zal voor het spektakel moeten zorgen.