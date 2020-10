Strijd om het rood gelijk van start in Vuelta met serieuze aankomst bergop

VIDEO Higuita rondt knappe solo succesvol af, Kelderman verliest veel tijd

12 september Sergio Higuita heeft de achttiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Het 22-jarige supertalent uit Colombia bleef in de voorlaatste bergetappe de groep met klassementsmannen voor. Nairo Quintana, Tadej Pogacar en vooral Wilco Kelderman gaven veel tijd prijs. Primoz Roglic kwam nauwelijks in de problemen en is nog maar één bergetappe van zijn eerste eindzege in een grote ronde verwijderd.