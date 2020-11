Superknecht Gesink: ‘Schade die ik aanricht geeft veel voldoening’

Door Daniël Dwarswaard



De mond wagenwijd open. De neus daardoor automatisch wat opgetrokken. Het gezicht in standje ‘afzien’ en gaan. Als tv-kijker voel je bijna de pijn in de benen van Robert Gesink als hij weer eens op kop sleurt op een berg. In de Tour werd het een vertrouwd beeld. Nu in de Vuelta gaat hij vrolijk verder. Met zijn indrukwekkende kopbeurt op de Angliru afgelopen zondag als meest recente daad. ,,Ik vind het leuk om te doen. Primoz is een dankbare jongen om voor te rijden. Als ik zie welke schade ik aanricht op de Angliru, geeft dat voldoening.’’