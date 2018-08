Tevreden Kelderman heeft totaal geen last meer van sleutelbeen

Wilco Kelderman startte de Ronde van Spanje vandaag zoals hij vooraf hoopte. De kopman van Team Sunweb is pas net hersteld van een schouderblessure en doorstond de tijdrit in Málaga goed. Kelderman eindigde als tiende op 22 seconden van de Australische winnaar Rohan Dennis.

,,Lekker om zo te beginnen. Een enkele keer had ik nog wat angst bij het aansnijden van een bocht, maar het ging eigenlijk allemaal heel goed. Zeker het eerste deel van de tijdrit ging me prima af'', keek Kelderman terug.

,,Ik had totaal geen last van mijn sleutelbeen. Eerlijk gezegd had ik ook gehoopt dat ik bij de eerste tien zou kunnen finishen, want ik voelde me gewoon dik in orde. Maar deze uitslag zegt niets. De komende weken wordt wel duidelijk of ik me kan meten met de top.''

Kruijswijk

Steven Kruijswijk, die in de Tour de France als vijfde eindigde, gaf 29 seconden toe op Dennis. ,,Ik ben tevreden met het resultaat'', zei de renner van LottoNL-Jumbo. ,,Voor mij was het gewoon zo snel mogelijk finishen zonder veel risico's te pakken in de paar lastige bochten. Je weet dat je niet meedoet voor de overwinning, maar het is altijd lekker om redelijk vooraan te eindigen ten opzichte van andere klassementsrenners.''

De Australiër Richie Porte, getipt door Kruijswijk als de grootste favoriet op de eindzege, viel door de mand. Hij leverde veel tijd in en kwam naderhand met de verklaring dat hij ziek was geworden in de aanloop naar de Vuelta. ,,Soms is-ie kwetsbaar en dan constateer je dat hij gelijk al niet goed is'', aldus Kruijswijk, die zich zelf ook wel eens fitter voelde. ,,Ik ben blij dat ik degelijk ben gestart, want de voorbije dagen voelde ik me echt niet goed. Of het nou toch nog de vermoeidheid was van de Tour, ik weet het niet, maar ik kwam niet echt op gang.''