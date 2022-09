Thymen Arensman na prachtige ritzege in Vuelta: ‘Om eerlijk te zijn voelde ik me niet super goed’

Thymen Arensman heeft zijn eerste ritzege in een grote ronde te pakken. En niet zomaar een etappezege: hij won zondag de koninginnenrit in de Vuelta a España. ,,Het is moeilijk om te geloven, het moet echt nog even indalen.”

Arensman was eerder dit jaar al twee keer dicht bij een ritzege in een grote ronde. In de bergrit naar Áprica moest hij in de Giro zijn meerdere erkennen in Jan Hirt en in de afsluitende tijdrit was alleen Matteo Sobrero net iets sneller. Vandaag was er niemand beter, al leek even Marc Soler buiten bereik te rijden.

De 22-jarige renner van DSM, vooraf bestempeld als kopman van de ploeg, kende een moeizame openingsweek. Maar de afgelopen dagen toonde hij beterschap. Hij ging tot het gaatje in de tijdrit en finishte zaterdag voor het eerst in de top tien van een bergrit (7de). Vandaag sprong hij met 28 andere renners mee in een kopgroep.

Op de slotklim naar Sierra Nevada was hij de enige die de sprong naar Soler, die vanaf de voet was weggereden, kon maken. Het werd een gevalletje 'erop en erover’: Arensman reed bijna direct weg bij de Spanjaard en werd niet meer teruggezien. ,,Het leek erop dat hij aan het wachten was op mij. Op een steil stuk reed ik weg en brak hij. Ik dacht: iedereen zit echt op de limiet en misschien heb ik nog iets over.”

Na meer dan vier koers mocht hij zijn handen in de lucht steken en het juichgebaar maken. ,,Ik kan het echt niet geloven: de koninginnenrit van de Vuelta op grote hoogte winnen, ongelooflijk. Om eerlijk te zijn voelde ik me tijdens de etappe helemaal niet super goed, maar schijnbaar voelde de rest zich nog minder. De ploegleider schreeuwde dat ik moest blijven pushen en dat is gelukt. Het is ongelooflijk.”

