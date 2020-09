Tom Dumoulin zonder hoogtestage naar Vuelta

,,Ik ga niet op hoogte en niet in de bergen trainen. Het verleden heeft me geleerd dat het wel heel lastig wordt om in een grote ronde mee te doen voor de prijzen als je niet in de bergen hebt getraind. Maar dat zie ik later wel weer."

Dumoulin eindigde in 2015 als zesde in de Vuelta. Hij won dat jaar twee etappes. Het jaar daarna schreef hij als eerste Nederlander de Ronde van Italië op zijn naam. In 2018 eindigde hij zowel in de Giro d'Italia als de Tour de France als tweede. Dit jaar koos Dumoulin al vroeg in de Tour ervoor in dienst te rijden van zijn Sloveense teamgenoot Primoz Roglic. Die leek op het geel in Parijs af te koersen, maar zijn landgenoot Tadej Pogacar nam hem de leiderstrui in de voorlaatste etappe, een tijdrit met aankomst bergop, uit handen. Dumoulin eindigde als zevende.