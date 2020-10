Toms Jumbo-jaar: lichtpuntjes, maar écht meedoen om de prijzen voelt ver weg

Dumoulin blijft in Vuelta: ‘Richting 2021 een goede investe­ring’

26 oktober Tom Dumoulin (29) blijft voorlopig ‘gewoon’ in de Ronde van Spanje. De Nederlander speelt na een slechte eerste week geen rol meer in het klassement, maar stapt morgen na de rustdag weer op. Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo: ,,De inschatting is nu dat het beter met hem gaat. Richting de winter en richting 2021 is dit een goede investering.’’