Van Poppel (zesde): ik kwam te vroeg op kop

Vuelta2020 Ronde van Spanje in 2020 van start in Utrecht

16:05 Als het organisatiecomité in Utrecht de laatste plooien gladstrijkt dan start de Vuelta a España in 2020 in Nederland. De Spaanse wielerronde begint dan op vrijdag 21 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Vervolgens staan er nog een rit van Den Bosch naar Utrecht (zaterdag) en een etappe met start en finish in Breda (zondag) op het programma.