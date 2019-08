Vuelta wordt interessante koers met veel Nederlandse inbreng

Jakobsen maakt debuut in Vuelta

20 augustus Sprinter Fabio Jakobsen begint zaterdag aan de eerste grote wielerronde in zijn loopbaan. De 22-jarige Nederlander is door Deceuninck - Quick-Step opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje. De Vuelta start in Salinas de Torrevieja met een ploegentijdrit.