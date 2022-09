Weer drama voor Primoz Roglic: kopman Jumbo-Visma verlaat na val ook Vuelta

Roglic viel gisteren in de slotmeters van de zestiende etappe in finishplaats Tomares. Hij hield dusdanig veel verwondingen op aan zijn rechterarm en rechterbeen dat een vervolg in de Ronde van Spanje zinloos is. In het algemeen klassement stond Roglic tweede, op 1.26 minuut van de Belgische rodetruidrager Remco Evenepoel.