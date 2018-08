Wereldkampioen Sagan definitief in Vuelta: 'Perfect in voorbereiding op WK'

Sagan (28) liet eerder al laten doorschemeren graag mee te willen doen aan de laatste grote ronde van het jaar. De blikvanger van Bora-hansgrohe reed in 2015 voor het laatst de Vuelta.



Sagan stapte zondag nog wel af tijdens de wegwedstrijd op de EK in Glasgow. Het was zijn eerste koers sinds de Tour de France, die hij na een valpartij in de zeventiende etappe met pijn en moeite uitreed. ,,We moeten afwachten of ik in Spanje nog last zal hebben van die crash'', zei Sagan. De 28-jarige Slowaak rijdt zondag eerst nog de Cyclassics Hamburg.



Met Sagan verschijnen in Spanje ook zijn teamgenoten Marcus Burghardt, Emanuel Buchmann, Davide Formolo, Rafal Majka, Jay McCarthy, Lukas Pöstlberger en Michael Schwarzmann aan de start.