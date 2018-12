Witte trui in Vuelta ook voor beste jongere

De Vuelta volgt daarmee de Tour de France en de Giro d'Italia, waar de leider van het jongerenklassement ook in het wit rijdt. De Spaanse etappekoers had als enige een combinatieklassement, gebaseerd op de klasseringen in het algemeen klassement, het punten- en bergklassement.



'La Combinada', zoals de Spanjaarden het noemen, werd in 1970 geïntroduceerd. De Belg Guido Reybrouck mag zich de eerste winnaar van het combinatieklassement noemen, Simon Yates was dit jaar de laatste. De Brit won ook het eindklassement van de Vuelta, waarin de leider in een rode trui rijdt.

Het combinatieklassement maakt nu plaats voor het jongerenklassement, waarvoor wielrenners tot 26 jaar in aanmerking komen.



De 'jongere' die het hoogste staat in het algemeen klassement, draagt de witte trui. In de afgelopen twee edities van de Vuelta reikte de Spaanse sportkrant AS wel al een prijs uit aan de beste jongere.