Ziekenboeg stroomt vol in Vuelta: ‘En morgen wordt het weer stressen’

Het was op een lange rechte weg vrij ver voorin het peloton dat het misging en dus waren er klassementsrenners bij betrokken. Onder meer rodetruidrager Rein Taaramäe ging neer. Maar ook Romain Bardet, Mikel Nieve, Miguel Angel Lopez en Ben Zwiehoff lagen op de grond.

Taaramäe verloor de leiding in het algemeen klassement, maar liet na de finish weten dat het fysiek goed met hem gaat. ,,Zelfs mijn shirt is nog heel", aldus de Est. ,,Het was vandaag een slecht plan om voorin te zitten, want daar gebeurde de val. De jongens die achteraan zaten, kwamen zo goed weg.”

Bardet is er minder aan toe. Zijn shirt was flink kapot en de Fransman van Team DSM heeft de nodige schaafwonden. Hij wordt nog verder onderzocht, maar zijn klassement is om zeep.

Ook Nieve is flink gehavend. De Spanjaard viel op zijn gezicht en bloedde flink. Nieve werd gehecht in zijn gezicht en aan zijn elleboog en wordt nog verder onderzocht.

Bij Zwiehoff raakte zijn schouder uit de kom. Die werd er ter plekke weer ingezet en de Duitser van Bora wist de finish te bereiken. Ook hij wordt nog verder onderzocht.

Lopez had volgens zijn Movistar-ploeg vooral last van de linkerkant van zijn lichaam, maar de verwondingen zijn niet al te ernstig. Steven Kruiswijk kwam met zijn Jumbo-Visma-ploeggenoten Lennard Hofstede en Koen Bouwman op achterstand over de streep, maar dat kwam vooral omdat ze werden opgehouden door renners die voor hen waren gevallen.

Quote Er stond wat wind en, ik weet niet hoe, maar we lagen op de grond. Imanol Erviti

Ook Imanol Erviti was één van de slachtoffers van de valpartij. ,,Het was zo gespannen", aldus de wegkapitein van Movistar. ,,Er stond wat wind en, ik weet niet hoe, maar we lagen op de grond. Wel hadden we gelukkig al een beetje af kunnen remmen. En we moesten ons even inspannen om weer terug te keren bij het peloton, maar ze deden het daar wat rustiger aan, dus dat lukte.”

,,In de Vuelta kan elke dag iets gebeuren. Ook dit was een etappe waarin je goed op moest letten. Morgen is er een andere finish, maar de aanloop naar de slotklim is weer lastig, met de wind. Het gaat weer stressen worden om goed in positie te zitten.”

Morgen gaat de Ronde van Spanje verder met een etappe van bijna 160 kilometer. De finish ligt op de Alto de la Montaña de Cullera, een steil klimmetje van 1,9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent. Dan zullen we de pure sprinters zeer waarschijnlijk niet voorin zien in de finale en zal het gaan tussen de klassementsrenners en punchers.

