Zo begint de Vuelta a España vandaag: Jumbo-Visma favoriet voor de rode trui

Het betreft een klein rondje over een volledig vlak parkoers, maar zoals altijd kunnen er genoeg seconden gewonnen worden in een ploegentijdrit. Nairo Quintana begint als kopman voor Movistar aan deze Vuelta en vreest in de ploegentijdrit enorm voor het Team Jumbo-Visma van Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. De Nederlandse formatie beschikt over prima tijdrijders en kan dus al een klein gaatje slaan met de concurrentie.



,,Het wordt zaak om in de ploegentijdrit het verlies te beperken”, aldus Quintana. ,,Daarna moeten we vanaf rit vijf voor het klassement aan de bak. Dan al zal duidelijk worden wie meerijdt voor de eindwinst.”