Adish was wetenschapper in Iran, maar bakt nu koekjes in Waalre: ‘Letterlijk de deuren langs om mensen te laten proeven’

Cv-mon­teur valt van kapotte vlizotrap in Eindhovens huurhuis, woningcor­po­ra­tie aansprake­lijk

EINDHOVEN - Een cv-monteur uit Geldrop die nog dagelijks kampt met gevolgen van een val van een kapotte vlizotrap in een huurhuis in Eindhoven, kan uitkijken naar een schadevergoeding. De rechtbank heeft bepaald dat woningcorporatie Woonbedrijf aansprakelijk is.