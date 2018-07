Afvalfiets niet heilig, maar de proef bevalt wel in Aalst

AALST - ,,We willen liever het oude terug." Greet van de Goor (84) ziet de afvalfiets liever niet meer door haar Laarstraat in Aalst rijden. Door de kleine zakjes moet ze er twee keer per week aan denken het vuilnis aan de ring in de lantaarnpaal te hangen. En in de rode zak past niet alles wat zij kwijt wil. ,,We hadden laatst een kapotte wasmand. Wat moet je daarmee?" Het ED belde aan bij tien huishoudens in de buurt De Voldijn waar het huisvuil inmiddels zo'n twee jaar met de elektrische fiets wordt opgehaald. Harde kritiek was opvallend schaars.