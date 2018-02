Afvalfietsen krijgen groen licht in Waalre

De Zeeuw weer lijsttrekker D66 Waalre, wethouder Balk stopt

6 februari WAALRE - Kees de Zeeuw is opnieuw lijsttrekker van D66 in Waalre bij de gemeenteraadsverkiezingen. Huidig raadslid Floris Schoots is tweede op de lijst, gevolgd door Saskia Harks, grafisch ontwerper en tekstschrijver van beroep.