Asfalteringswerkzaamheden in Waalre

AWB: Afvalfiets is zeker wél een struikelblok

4 april WAALRE - D66 keert niet terug in de Waalrese coalitie. AWB - dat de formatie leidt - praat vrijdag nog wel een tweede keer met VVD en CDA. De PvdA laat nog weten of ze een tweede gesprek wil. In de loop van komende week moet duidelijk worden welke partij de nieuwe coalitie completeert. Vreemd genoeg is de precieze reden voor het afvallen van D66 onduidelijk.