Auto brandt uit in Waalre terwijl eigenaar op de koffie is bij kennissen

WAALRE - Aan de Arembergstraat in Waalre is vrijdagmorgen een auto uitgebrand. De bestuurder en zijn vrouw zaten bij kennissen binnen koffie te drinken toen de man een telefoontje van zijn zoon kreeg.

Die had een melding op zijn telefoon binnengekregen over een autobrand in de straat. Inmiddels werd ook aangebeld bij de woning van de kennissen en toen bleek inderdaad dat de auto van de man in brand stond.

De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Even was de bestuurder bang voor zijn persoonlijke bezittingen. Onder andere zijn rijbewijs, portemonnee en sleutels zaten nog in de armsteun.