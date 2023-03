Bewegen op muziek voor mensen met dementie, in Waalre start pilot

Eindho­venaar (47) bekeurd die zonder rijbewijs met kind naast zich door woonwijk scheurt: ‘Hele week voor niets gewerkt’

EINDHOVEN - Een 47-jarige bestuurder uit Eindhoven is vorige week donderdag in de wijk Oud Woensel klemgereden door een wijkagent, omdat hij op de vlucht sloeg toen hij een politieauto zag. Naast hem zat zijn zoontje en hij bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.