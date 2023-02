Bewoners Koningin Wilhelminalaan in Waalre zijn hard rijdende auto’s zat: ‘Helaas onverminderd last’

WAALRE - Bewoners van de Koningin Wilhelminalaan in Waalre zijn klaar met auto’s die te hard rijden in hun straat. In een recente brief aan de gemeenteraad slaan zij alarm over de gereden snelheden.

De groep, die zichzelf Klankbordgroep Koningin Wilhelminalaan noemt, zegt in de brief namens de bewoners van de doorgaande weg richting het Achtereind te spreken. De groep zou in 2021 overlegd hebben met de gemeente Waalre over de snelheid die in de straat wordt gereden. In de Koningin Wilhelminalaan mag niet harder gereden worden dan 30 kilometer per uur, maar die snelheid wordt regelmatig overschreden.

Bij dat overleg zou naast een ambtenaar van de gemeente Waalre ook toenmalig wethouder Jan van Burgsteden (ruimtelijke ontwikkeling) aanwezig zijn geweest. ‘Na analyse van de schokkende resultaten van de snelheidsmetingen in coronatijd zijn er in augustus 2021 een aantal toezegging gedaan door de gemeente’, staat in de brief. ‘Deze toezeggingen zijn echter nooit nagekomen.’

Vragen in de gemeenteraad

Navraag bij de Klankbordgroep Koningin Wilhelminalaan leert dat een installatie om verkeerstellingen te doen en herhalingsborden met de maximumsnelheid onderdeel zijn van de toezeggingen. De gemeente Waalre kan dit woensdag niet bevestigen.

De groep erkent in de brief verder dat zij niet strak op de navolging van de toezeggingen heeft gezeten. Een aantal verhuizingen in de straat is hier de reden voor. ‘Onze straat heeft helaas onverminderd last van verkeer dat de maximumsnelheid niet respecteert. Wij vragen u daarom namens onze bewoners om eerder gemaakte afspraken na te komen en onbeantwoorde vragen te beantwoorden.’

De partij ZW14 die in de gemeenteraad van Waalre zit, heeft aangekondigd vragen te stellen aan huidig wethouder Peet van de Loo (mobiliteit) tijdens de raadsvergadering van 28 februari.