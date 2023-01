Boksen, Tai-Chi en yoga, samen met anderen die ook Parkinson hebben

Parkinsonpatiënten hebben problemen met bewegen en kampen vaak ook met andere klachten. Sporten die aangetoond goed voor hen zijn, zijn boksen, Tai-Chi en yoga.

Uniek Sporten Waalre organiseerde verschillende workshops in samenwerking met Marjon van den Biggelaar van Yoga4Parkinson, Marja Nieuwland van Tai Chi Balans & Energie en Lousanne Tangelder van Parkinsoncompass. Laatstgenoemde is oedeemtherapeut en geriatriefysiotherapeut met als specialisatie Parkinson. Naast het geven van behandelingen en coaching is Tangelder als research fysiotherapeut verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. Hier doet zij onderzoek naar de impact van bewustzijnscoaching bij mensen met Parkinson. Dat doet de Waalrese met behulp van de methode die zij Get it on met Parkinson heeft genoemd.

Zes maanden

Mensen worden in het door Tangelder ontwikkelde programma niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel in beweging gebracht. Get it on met Parkinson biedt een programma aan van zes maanden, waarin je vier weken achter elkaar dezelfde lessen krijgt (achtereenvolgens bijvoorbeeld boksen, yoga, Tai Chi en dans). In het programma zit ook coaching en nog meer begeleiding op maat, die door meerdere Parkinsonexperts wordt aangeboden. Deelnemers ervaren het programma als laagdrempelig, waardevol en confronterend. Tangelder: „Maar ze geven ook aan dat sporten, met lotgenoten als buddies, hen steun geeft.”

Quote Vanmiddag hoop ik te ervaren wat Tai-Chi en Yoga me kunnen brengen Piet Rommers

Twaalf mensen hadden zich vrijdag aangemeld om mee te doen aan de eenmalige mini-voorloper van de door Tangelder ontwikkelde methodiek. Onder hen Piet Rommers uit Aalst, bij wie een jaar geleden Parkinson werd vastgesteld. „Ik sport al drie keer in de week op de High Tech Campus. Daar heb ik voor mijn pensionering altijd gewerkt. Vanmiddag hoop ik te ervaren wat Tai-Chi en Yoga me kunnen brengen.”

Monter loopt hij naar de oefenzaal, waar yogadocente Van den Biggelaar uitlegt wat er gaat gebeuren. Zij heeft de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte gevolgd en, onder meer, de bijscholing Yoga en Parkinson. Zij is ervan overtuigd dat, door yoga als bewegingsvorm te beoefenen, je niet alleen soepel en beweeglijk blijft, maar dat het ook helpt het vertrouwen in jezelf en je lichaam te vergroten.

Zico van Donk (20) is fitnesstrainer bij Sportcentrum Coach, maar ook fysiotherapeut in opleiding. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de materie: „Ik leer graag hoe we mensen kunnen helpen gezond te blijven. Natuurlijk ga ik zo even de zaal in om te kijken.”