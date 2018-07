Brandstichter Aalst nam levensgroot risico

Door sporenonderzoek werd snel duidelijk dat het vuur is aangestoken. Op welke bouwlaag de brand is ontstaan, wil de woordvoerder niet zeggen. ,,Dat is daderinformatie."

Schade

In de etalage van wielersportwinkel Azzuri hangt naast Tour de France-reclame een A4-tje met de tekst 'Wegens omstandigheden gesloten'. Net als op de deur van de werkplaats aan de zijkant van het pand, waar nu gezwoegd zou moeten worden aan talloze racefietsen om de vakantiedrukte bij te benen. De precieze omvang van de schade in de zaak door roet en bluswater is onduidelijk. Bij Azzuri neemt niemand de telefoon op. In de kozijnen in het gebouw zitten geen ruiten meer maar houten platen. Van de naastgelegen modezaak Style! Fashion is de beplating van de overkapping weg of zwartgeblakerd. Verlichting bungelt aan elektriciteitsdraden. Binnen in de etalage staan een paar geklede paspoppen. Het ruikt er nog naar rook. Hoe gehavend ook, hun ondernemingen staan er nog florissant bij vergeleken met de twee appartementen boven de modewinkel. Vanaf beneden is er weinig te zien. Zwartgeblakerde buitenmuren doen vermoeden hoe het interieur er uitziet.