Café en restaurant in oude bieb Waalre

Smulders: "Het totale concept is inmiddels zo goed als gereed en we hopen eind april, begin mei met meer gedetailleerde informatie te kunnen komen over de naam, de inrichting en de opening." Dan zal de herinrichting van de Markt inmiddels een feit zijn en de plannen van de Waalrenaren voor een restaurant én een grandcafé uitgevoerd.

Een wens van de gemeente gaat hiermee in vervulling. "We willen graag wat meer levendigheid en reuring op de Markt", zei wethouder José van Dijk in oktober 2016. De gemeente zag graag iets van horeca in het voormalige bibliotheekgebouw en dacht daarbij aan een lunchroom, restaurant of een bed & breakfast. Er moest in ieder geval een invulling komen die bij zou dragen aan het realiseren van de Markt tot dé ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Waalre.