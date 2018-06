Cardioloog Nico Pijls uit Waalre gaat met pensioen

Eindhoven - Hij plaatst donderdag zijn laatste stent in een dichtgeslibde slagader. Daarna kan cardioloog Nico Pijls van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven na bijna veertig jaar in het vak zijn witte jas uitdoen.

Hij blijft wel actief op gebied van onderzoek als hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en begeleiding van promovendi. ,,Ik ga vier dagen acht uur werken. Dat voelt bijna als vakantie."

Dat de geboren Limburger Pijls arts zou worden was niet voorzien. ,,Ik ging wis- en natuurkunde studeren, want daar was ik goed in. In mijn dispuut zaten ook studenten geneeskunde en die vertelden enthousiaste verhalen. Ik dacht: dat wil ik ook. In het tweede deel van mijn studie, het doctoraal, heb ik wis- en natuurkunde gecombineerd met geneeskunde. Dat sloot best op elkaar aan."

PIjls begon in 1979 als jonge arts in het toenmalige Sint Joseph Ziekenhuis aan de Aalsterweg in Eindhoven. Daarna werd hij in het academisch Radboud Ziekenhuis in Nijmegen opgeleid tot cardioloog. In dat specialisme kwamen geneeskunde en natuurkunde bij elkaar.

Interactie

,,Hart en longen zijn organen die gereguleerd worden door mechanische zaken, druk, bloedstromen, weerstanden. Cardiologie kan je beschrijven in termen van natuurkunde. Maar het menselijk gedrag en de interactie met patiënten blijft voorop staan. We denken dat we veel kunnen met pillen en mooie behandelmethodes, maar de helft van het genezingsproces is vertrouwen, empathie. Een patiënt die vertrouwen heeft in zijn dokter kan je veel beter helpen. Het hart is geen pomp die in een mens zit, het is een mens die een pomp heeft."

Volledig scherm Cardioloog Nico Pijls in Eindhoven bij het beeld van martelares Catharina, de naamgeefster van het ziekenhuis. Foto Ton van de Meulenhof © FotoMeulenhof

Onvoorstelbaar

Hij maakte als arts en onderzoeker grote ontwikkelingen mee ,,Het is onvoorstelbaar hoe binnen één generatie de cardiologie is veranderd. Toen ik in 1983 op de hartbewaking van het Radboud begon ging twintig procent dood van de mensen die met een hartinfarct binnen kwamen. De anderen gingen na drie of vier weken met grote beperkingen de deur uit. Nu sterft twee procent en gaat negentig procent binnen vijf dagen met een uitstekende prognose weg."

Het was vooral de internationale samenwerking die vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft gezorgd voor doorbraken, zoals dotteren. ,,We konden in korte tijd grote groepen vergelijkbare patiënten behandelen en onderzoeksmethodes vergelijken", zegt Pijls.

Juist daarom verliet hij het academische Radboud en ging op het hartcentrum van het Catharina werken. ,,Om onderzoek voort te zetten en verder te ontwikkelen had ik een grote kliniek nodig met veel patiënten. Daarvoor was het Catharina ideaal. In Nijmegen moest je soms weken wachten op de juiste patiënt, hier was indertijd een wachtlijst voor dotteren van een jaar."

Roken

Pijls wijst zijn patiënten altijd op de gevaren van roken en ongezonde levensstijl. ,,Patiënten bewust maken van risicofactoren is een van de belangrijkste onderdelen van het werk. Ik zeg tegen patiënten letterlijk: als u nu stopt met roken en nooit meer een dokter ziet, dan bent u beter af dan wanneer u doorgaat met roken en de beste medische zorg in de wereld krijgt. De helft stopt, de andere helft is na een paar maanden de pijn en het verdriet vergeten en begint weer."