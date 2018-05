Corine Huijben uit Waalre, van moeder tot therapeut

Nog één plan over voor Klooster in Waalre

9 mei WAALRE - In het plan dat Het Klooster toekomst moet geven, is zowel ruimte voor Waalrese verenigingen als maatschappelijke doeleinden. Het college beslist binnenkort of ze het idee haalbaar vindt. De gemeenteraad velt 5 juni haar oordeel. Details zijn nog niet bekend, net zo min als wie de initiatiefnemer is. De gemeente wil nog niets over het plan kwijt. Ook al lopen de onderhandelingen nog, de gemeente wil in ieder geval regelen dat Het Klooster na de zomerstop open is tot 1 januari.