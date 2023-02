Crossen door de bossen tijdens veldloop in Waalre

Dit jaar mag de club ook het Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK) Cross organiseren. Hiervoor reizen studenten vanuit heel Nederland af naar het Meeuwven om te strijden om de nationale titel. Lorens Niehof, de voorzitter van de crosscommissie: „Ieder jaar worden er acht Nederlandse Atletiekkampioenschappen georganiseerd. Deze worden op touw gezet door één van de twaalf studentenatletiekverenigingen in ons land. Daarin worden zij begeleid door de overkoepelende studenten atletiekorganisatie N.S.A.F. ZeuS, zodat kwaliteit en continuïteit gegarandeerd is. Dat wij nu de laatste Kempische Cross competitie van het seizoen organiseren én tegelijkertijd die van NSK Cross, maakt ons ontzettend trots.”

Het uitdagende stuk natuur is een prachtig parcours voor de ‘boscross’. Over heuveltjes en door los zand, mooi afgewisseld met heide en bos is het ook voor toeschouwers een mooi evenement. Niehof: „Vorig jaar schreven zich 330 deelnemers in. Dat zullen er nu, naar verwachting, een stuk meer worden.”